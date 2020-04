Il rinnovo di Matuidi è realtà: ufficiale, alla Juventus fino al 2021

La Juventus ha esercitato il diritto d'opzione per il proungamento del contratto di Blaise Matuidi: resterà in bianconero fino al 30 giugno 2021.

Nulla di nuovo. A maggior ragione constadando come l'anticipazione fosse arrivata direttamente da Blaise Matuidi, che nelle scorse settimane aveva spiegato come la avesse eserciato l'opzione per rinnovargli il contratto per un'altra stagione

Dal secondo semestre dell’esercizio 2019/2020, infatti, emerge che la Vecchia Signora abbia blindato l'esperto centrocampista francese fino al 30 giugno 2021. Insomma, chiaro segnale di fiducia da parte degi uomini della Continassa nei confronti del proprio numero 14.

D'alto canto, all'insegna degli ottimi rapporti con l'agente Mino Raiola, sarebbe risultato quanto meno anacronistico che il prolungamento non venisse effettuato, lasciando così libero il mediano transalpino di trovare un'altra collocazione a parametro zero.

Altre squadre

Sempre nella semestrale diffusa dalla Vecchia Signora, viene reso noto come il nuovo accordo sia stato siglato il 14 febbraio. Prima che il coronavirus entrasse drammaticamente nella vita degli italiani.

Parallelamente, sempre in chiave progettuale, Madama lavorerà per effettuare un colpo di mercato che possa innalzare il tasso qualitativo del reparto metodista. Sognando, magari, uno scontento di lusso attualmente tra le fila del .