Il Real punta Joselu: il 33enne sarà il primo rinforzo per Ancelotti

I Blancos iniziano a muoversi sul mercato: sono molto vicini alla chiusura con Joselu, ex Newcastle, appena retrocesso con l'Espanyol.

Con Mariano Diaz destinato a lasciare il club dopo la scadenza del suo contratto in estate, il Real Madrid sta valutando i potenziali sostituti sul mercato. Secondo AS, il club madrileno ha chiuso un accordo con Joselu dell'Espanyol, che ha una clausola nel suo contratto che stabilisce che il suo stipendio sarà ridotto della metà dopo la retrocessione del club nella Segunda division. Tuttavia, se riceverà un'offerta di contratto dal Real che eguagli i suoi attuali guadagni nel club catalano, sua squadra attuale sarà costretta a venderlo.

In seguito alla retrocessione dell'Espanyol, i Blancos possono pensare a Joselu come svincolato, nonostante il suo contratto scada il 30 giugno 2025. Il suo stipendio è di circa 3 milioni di euro a stagione, cifra che il Madrid dovrà corrispondere.

Joselu è un prodotto delle giovanili del Real Madrid ed è stato l'attaccante titolare della squadra del Castilla che ha conquistato la promozione in Segunda Division nella stagione 2011-2012. Ha giocato un ruolo chiave in quella squadra, segnando 24 goal, che gli hanno permesso di trasferirsi all'Hoffenheim per 6 milioni di euro.

In questa stagione ha segnato 17 goal in tutte le competizioni per l'Espanyol e si è imposto come lo spagnolo con il maggior numero di reti (16) nella Liga, davanti ad Alvaro Morata, che ne ha segnati 13.

Il Ct Luis de la Fuente lo ha premiato con la convocazione in Nazionale e lui ha ripagato la fiducia segnando due goal nella partita di qualificazione a Euro 2024 contro la Norvegia.

Joselu ha debuttato nella squadra maggiore del Real Madrid con José Mourinho nella stagione 2010-11 contro l'Almeria, in una vittoria per 8-1, e ha subito segnato.

Nella stagione successiva, è stato messo in campo al 78° minuto nel secondo turno degli ottavi di finale della Copa del Rey contro il Ponferradina e ha segnato di nuovo. Ha quindi all'attivo due goal con la maglia del Real Madrid in soli 18 minuti di gioco.

L'attaccante ha trascorso un periodo al Newcastle United tra il 2017 e il 2019, ma ha faticato a trovare la continuità, trovando la rete solo sette volte in 52 presenze. Il Real Madrid è fiducioso di poter concludere il trasferimento al termine della stagione e il giocatore sarà disponibile per il precampionato.