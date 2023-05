Il Real Madrid con il dubbio Camavinga: distorsione al ginocchio a pochi giorni dal City

Il gioiello del Real Madrid si è infortunato contro il Getafe: gli esami ai quali è stato sottoposto hanno escluso problemi di grave entità.

Gli ultimi esami ai quali è stato sottoposto hanno escluso problemi gravi, ma quando mancano appena tre giorni alla super sfida valida per il ritorno delle semifinali di Champions League contro il Manchester City, in casa Real Madrid permangono ancora dei dubbi sulla possibilità di poter contare o meno su Eduardo Camavinga.

Il gioiello francese, nel corso della sfida di campionato giocata sabato contro il Getafe, ha riportato un infortunio all’84’ a seguito di un duro colpo subito da Juan Iglesias, che lo ha costretto a chiedere il cambio e a lasciare dunque il campo in anticipo.

Camavinga ha provato dolore dopo una torsione anomala del suo ginocchio, ma la risonanza magnetica effettuata nella mattinata di domenica, ha escluso possibili danni ai legamenti dell’articolazione.

Il giocatore ha riportato una distorsione di non grave entità, ma che comunque pone in dubbio la sua presenza all’Etihad Stadium.

I prossimi giorni diranno di più sulle sue condizioni e sull’effettivo recupero (da capire anche se eventualmente potrà giocare dal 1' o meno), quello che è certo è che Camavinga, che nel match di andata è stato schierato da terzino sinistro, grazie alla sua duttilità e la capacità di modificare la posizione in campo in fase di possesso, è un elemento importantissimo per Carlo Ancelotti.

Come noto, la sfida di andata che si è giocata al Bernabeu si è chiusa sull’1-1 e quindi le due squadre si ritroveranno a Manchester sapendo che il discorso qualificazione è ancora totalmente aperto.