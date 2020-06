Il pupillo di Raiola: Jonathas, dalla Serie B al giro d'Europa

L'attaccante brasiliano non ha mai avuto fortuna in Serie A, risultando idolo però in diverse piazze, nella cadetteria e nella Liga spagnola.

Cambiando le regole della lingua, o del dialetto, la situazione non cambia. Ogni figlio è bello per sua madre. Ma anche l'altro genitore, magari non ammettendolo pubblicamente, vuole bene a tutta la sua prole. Sia essa dotata, sia abbia quel non so che al quale non puoi rilanciare. E' sempre uno dei tuoi, perchè non provare a fargli avere la miglior vita possibile? In mezzo ad una famiglia in cui Mino Raiola è il patriarca, padre generoso che regala somme paghette, e i figli si chiamano Ibrahimovic, Pogba e De Ligt, c'è anche quel brasiliano dimenticato, arrivato per caso, sbocciato. Jonathas.

Era il 2011, l'alba del nuovo decennio, il nuovo milennio diventato più corposo. Come Jonathas, possente brasiliano che aveva mossa i primi passi in patria prima di finire quasi per caso in , la seconda metà di Raiola. All'AZ tra stupore e dimenticanze, finisce per divenire Campione delle Eredivisie e della Supercoppa Olandese. Non gioca, non segna, se non un biennio dopo, ma ha Mino dietro. E con lui tutto è possibile: le porte, sia tu Zlatan Ibrahimovic o Izman Zlatanovic, ti si aprono.

E così a sbarca lui, garantisce Raiola. Dev'essere per forza una furia. E in città, in effetti, Jonathas si fa volere un gran bene. Perchè inizia con poche presenze in ma nessuno giudica male i suoi zero goal. Lo si aspetta. Del resto garantisce Mino. E la forza mentale del giocatore, non solo quella fisica, esce dal vaso di Pandora, regalando male non a sè stesso, ma agli altri, agli avversari che devono incassare la sua furia.

Sedici goal in Serie B sono un buon biglietto da visita. Attenzione, non ottimo, perchè sempre di cadetteria si parla e ci vuole una controprova. Ormai vale e Raiola si sfrega le mani. Jonathas non è solamente un attaccante da cadetteria, ma le trame della storia nè definiranno il profilo in maniera semplice e diretta. Non sarà un giocatore da Serie A. Il che non vuol dire, davanti allo specchio della massima serie, non lo sia da campionato principe. Ci arriviamo.

Perchè Jonathas a e , fallisce. Tre goal in 23 presenze, nello stesso campionato, e prima avvisaglia. Vuole provare, riprovare, migliorarsi. Figlio di Raiola, figlio di quei continui trasferimenti, e non dotato della classe massima dei suoi parenti raioliani acquisiti, ci prova dove può, dove vuole, dove desidera. Si ritrova a Latina, tornando bomber, in quella Serie B che l'ha accolto. Un'altra famiglia.

E' il pupillo di Raiola, da difendere a tutti i costi, da portare in alto, ma in futuro, in lungo e in largo:

"Può sfondare in un grande club, ha tutte le caratteristiche di una punta moderna. Sa giocare per la squadra, sa fare goal ed è forte di testa. E' il tipico attaccante richiesto da tanti club".

Spoiler, il grande club in lotta per traguardi europei e nazionali non arriverà mai. Nonostante Raiola e il desiderio jonathasiano di emergere. Fa armi e bagagli e per la prima volta, il massimo, campionato, si traduce con il massimo potenziale di Jonathas. Che arriva nella , al cospetto di Cristiano Ronaldo e Messi. Facendo parlare di sè. Tutto vero, tra i mostri, il timido gigante si erge ed esplode come un vulcano: 14 goal all'Elche e l'idea in mente.

Viene proposto al da parte di padre Raiola che in punta di piedi prima e in maniera decisa poi, ci prova. Ma no grazie, rimane a girovagare per la , a San Sebastian, in quella dalle sette reti e dalle nuove immediate idee. Restare più di uno o due anni non esiste nel vocabolario giramondo. La festa è appena iniziata.

Perchè sette reti nella Liga non saranno molte, ma Jonathas ha il bonus e la doppia vita guadagnata nel livello dell'Elche, duro e complicato, tra i più difficili del gioco. Se hai affianco Kroos o Iniesta è una cosa. Dal all' , dalla Spagna alla . Primo campionato freddo, nell'era dei verdeoro al nord che più estremo nord non si può. Kazan.

La carriera di Jonathas potrebbe essere descritta con tanti quasi. Tra cui: una toccata e fuga ovunque. O quasi. Perchè a volte è andato oltre una sola stagione, ma solo marginalmente, partendo praticamente dopo alcune settimane. Al Rubin si riguadagna la fiducia dei grandi tornei europei con 13 goal in un anno e poco più dalla grande madre Russia. Destinazione, .

Il futuro è ancora indefinito per Jonathas, che nel 2020 ha contratto il coronavirus, fortunatamente guarendo ma soffrendo, come dichiarato, terribilmente. Detto dell'Hannover e della , cominciano ad essere parecchi i campionati toccati, tanto che un'esperienza futura in o in Premier non è affatto da escludere, così da continuare una carriera che di fedele ha poco, ma di girovago per tentare nuove avventure e raccogliere qualcosa in più dentro di sè, ha tanto.

Per chiunque però arriva prima o poi il tempo di tornare a casa, o comunque di ripercorrere vecchi passi così da capire se la minestra riscaldata possa non essere tale e abbandonarsi semplicemente al flusso dei ricordi. Così Jonathas è tornato in Brasile, anche se per la prima volta del Corinthians, ha riprovato l'Hannover con risultati altalenanti e dunque ha provato a riprendere in mano la sua carriera ad Elche, dove è stato fermato dal coronavirus, dallo stop. Ora si riprende e per lui potrebbe cambiare qualcosa, rimanere, stabilirsi. Accettare i 31 anni ed andando avanti senza continuare a girare da Est a Ovest.