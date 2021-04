Il PSG-Manchester City di Liam Gallagher: "Neymar imbarazzante fighetta"

Tifosissimo del City, l'ex frontman degli Oasis si è scatenato su Twitter durante la gara: nel mirino soprattutto Neymar, chiamato "sporco tuffatore".

Come vivere una semifinale di Champions League su Twitter. Firmato: Liam Gallagher. Non uno qualsiasi, ma l'ex frontman dei leggendari Oasis, oggi impegnato come solista. Come l'amato-odiato fratello Noel, è un noto tifoso del Manchester City. E ha vissuto in maniera particolarmente sentita, come suo solito, la gara d'andata contro il PSG.

Sul punteggio di 1-0 a favore dei parigini, con il City in difficoltà abbastanza evidente al termine di un primo tempo affannoso, il minore dei fratelli Gallagher se l'è presa con Pep Guardiola:

"Inserisci Sergio e smettila di cazzeggiare".

Get Sergio on and stop fucking about — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 28, 2021

Sergio, ovvero Aguero, alla fine non è entrato. Guardiola ha effettuato un solo cambio dei cinque a disposizione, inserendo Zinchenko al posto di Cancelo a mezz'ora dalla fine. Ma il City ha vinto lo stesso, rimontando grazie a De Bruyne e Mahrez l'iniziale svantaggio firmato Marquinhos.

Così, mentre la gara prendeva una piega favorevole e poi dopo il 90', Gallagher ha iniziato a prendersela con costanza con Neymar, già preso di mira nel primo tempo. La "colpa" del brasiliano? Quella di accentuare i contatti con gli avversari. Ovvero l'accusa mossa costantemente dai detrattori nei suoi confronti.

"Espelli quello sporco tuffatore di Neymar".

E poi:

"Neymar è un'imbarazzante fighetta".

Neymar is an embarrassing little cunt — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 28, 2021

Infine, il grido di vittoria dopo la fine della partita:

"I said maybeeeeeeeeeeeeee".

Ovvero un verso della splendida Wonderwall, una delle canzoni più famose degli Oasis. E maybe, forse, questa sera il Manchester City si è guadagnato una buona fetta di finale di Champions League.