Il PSG è pronto a esonerare Galtier: si va verso il licenziamento del tecnico francese

E' in procinto di chiudersi, dopo una sola stagione, l'avventura di Galtier al PSG: il tecnico è vicinissimo all'esonero.

L'avventura di Christophe Galtier sulla panchina del PSG è ormai ai titoli di coda. Secondo quanto riferito da 'Le Parisien', il club della capitale francese avrebbe deciso di licenziare il tecnico francese e di dare il via ad un nuovo progetto sportivo.

Dopo una sola stagione al timone del club più titolato dell'intero panorama transalpino, la società presieduta da Nasser Al-Khelaifi opta per un nuovo ribaltone al timone del Paris.

A Galtier - che nel 2021 aveva battuto proprio il PSG conquistando la Ligue 1 col Nizza - è approdato all'ombra della Tour Eiffel in estate, ma la vittoria del campionato e della Supercoppa di Francia non gli sono bastate per dare continuità al proprio corso. Decisamente avaro di soddisfazioni, infatti, è stato il percorso in Champions League con i parigini eliminati agli ottavi di finale dal Bayern Monaco, capace di vincere sia a Parigi che a Monaco di Baviera

Negli ultimi mesi, inoltre, la situazione all'interno dello spogliatoio si era evidentemente deteriorata, al punto che lo stesso Galtier, durante la cerimonia di consegna del trofeo di campione di Francia, si è diretto nel tunnel mentre i suoi calciatori stavano ancora festeggiando sul campo del Parco dei Principi.

Morale della favola, idillio finito dopo un solo anno e strade destinate a dividersi dopo le frizioni degli ultimi tempi, sfociati in una rottura insanabile.