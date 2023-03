Napoli-Salernitana di sabato: lo Scudetto può arrivare esattamente 33 anni dopo

Il Napoli potrebbe vincere lo Scudetto il 29 aprile, con 6 turni d'anticipo, ed esattamente 33 anni dopo l'ultimo tricolore vinto con Maradona.

Il Napoli è sempre più lanciato verso la conquista del suo terzo Scudetto. A undici giornate dal termine del campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti guida la classifica con 19 punti di vantaggio sull'attuale seconda forza del torneo, la Lazio.

In casa partenopea, non a caso, è già tempo di countdown per capire quale possa essere la giornata buona per celebrare l'aritmetica conquista del titolo.

Calendario alla mano, il giorno più importante della storia recente napoletana potrebbe coincidere con il derby campano contro la Salernitana, in programma al 'Maradona' il prossimo 29 aprile, nell'anticipo serale di sabato.

Se, ipoteticamente, il Napoli dovesse mantenere almeno 19 lunghezze di margine sulla seconda al termine del match contro la squadra di Paulo Sousa, a quel punto sarebbe festa.

Ad impreziosire il tutto ci sarebbe inoltre una dolcissima coincidenza che andrebbe inevitabilmente a scaldare il cuore di tutti i napoletani: l'ultimo Scudetto, infatti, era stato vinto matematicamente proprio il 29 aprile. Era il 1990 e dopo 33 anni esatti la storia potrebbe ripetersi.

E in quel caso sarebbe anche Scudetto da record, perché il Napoli diventerebbe la prima squadra nella storia della Serie A a diventare Campione d'Italia con 6 giornate d'anticipo.

Il record, infatti, appartiene a Torino, Fiorentina, Inter e Juventus che rispettivamente nel 1948, 1956, 2007 e 2019 si assicurarono il tricolore con 5 turni ancora da disputare.

A 'sconvolgere' tale scenario, però, potrebbe essere la Juventus che il 19 aprile conoscerà il verdetto finale del CONI relativo ai 15 punti di penalizzazione, proprio a quattro giorni dal confronto diretto allo Stadium.

In caso di restituzione dei punti tolti lo scorso 20 gennaio, la Vecchia Signora, oggi, si vedrebbe proiettata al secondo posto a -15 dal Napoli, con lo scontro diretto che potrebbe ridurre ulteriormente il gap e di conseguenza 'posticipare' la festa Scudetto di Osimhen e compagni.