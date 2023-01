Il Milan stringe per il portiere: preso Devis Vasquez del Club Guaranì

Il portiere colombiano arriva dalla massima serie del Paraguay e sarà a disposizione della squadra di Pioli, ancora alle prese con il ko di Maignan.

Le amichevoli prima del ritorno del campionato hanno fatto scoprire al Milan di essere alle prese con la grana portiere.

I rossoneri dovranno rinunciare ancora a Mike Maignan per diverse settimane e i due sostituti del francese, Tatarusanu e Mirante, non hanno dato le giuste garanzie per una squadra che ambisce a difendere lo Scudetto.

Per questo motivo, come riferisce Sky, la dirigenza milanista ha deciso di accelerare, andando ad acquistare a titolo definitivo un portiere: si tratta di Devis Vasquez del Club Guaranì.

Colombiano, classe 1998, l'estremo difensore milita nella massima serie paraguayana e in questa stagione ha totalizzato 11 presenze subendo 16 goal.

Vasquez ha già avuto modo di conoscere l'Italia nel 2017, quando ai tempi del Cortulua prese parte al Torneo di Viareggio sfidando il Torino.