Il Milan valuta Tomori: è l'alternativa a Simakan

Il centrale classe 1997, di proprietà del Chelsea, è ai margini della rosa e potrebbe partire.

Caccia a un difensore. Dopo l'addio di Leo Duarte, andato in prestito al Basaksehir fino al giugno 2022, il vuole aggiungere un altro pezzo nel reparto arretrato. Se l'obiettivo numero uno è Simakan, l'alternativa si chiama Fikayo Tomori.

Secondo quanto appreso da Goal , i rossoneri avrebbero già manifestato l'interesse nei confronti del classe 1997 al suo entourage. Non è comunque l'unico club a seguire il giocatore di proprietà del : anche il e altri club inglesi sono sulle sue tracce.

Dopo le 22 presenze dell'anno scorso, in questa stagione lo spazio per il giovane talento - che nel novembre 2019 ha esordito con l' - si è fatto sempre minore. Quest'anno solo 4 presenze, soltanto una in Premier League.

Altre squadre

Frank Lampard nei giorni scorsi ha ammesso che il nativo di Calgary, in Canada, potrebbe presto andare in prestito per accumulare minutaggio.