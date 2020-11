Il Milan non ha più limiti: Ibrahimovic domina la Serie A

Il Milan vince anche contro l'Udinese e guida la classifica, ma tutto il mondo osserva Zlatan: 17 goal e 6 assist dal suo ritorno a gennaio.

Il continua a comandare in solitaria la classifica della . La squadra di Stefano Pioli sta andando anche oltre le aspettative, ma d'altronde capita questo quando hai uno Zlatan Ibrahimovic così in forma e così decisivo.

Anche contro l' , è stato lo svedese a caricarsi la squadra sulle spalle: prima con l'assist per Kessie, poi con l'invenzione della rovesciata finale per il successo decisivo. Altri tre punti ed il Milan in questa stagione è già a quota 10 vittorie in 11 partite giocate (quell'unica partita non vinta è il pareggio 3-3 contro la ).

Ma tutti i riflettori in , e anche all'estero, sono però soprattutto su Zlatan Ibrahimovic. Età scritta nella carta d'identità: 39 anni. In campo è decisivo per il Milan come nella sua prima esperienza, ma non per modo di dire.

Solo in tre occasioni, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), un giocatore del Milan ha segnato in sei partite di fila in Serie A : Andriy Shevchenko (nel 2001) e Zlatan Ibrahimovic (striscia in corso che va avanti dal finale della scorsa stagione e anche nel 2012).

Nel 2012 quando Ibra aveva comunque già 31 anni ed alcuni pensavano che il suo picco fosse già alle spalle. Si tratta di un giocatore infinito, che anche ai suoi compagni di squadra diffonde una consapevolezza ed una maturità unica.

Espectador en primera fila... del show de Benjamin Button! ❤️🖤 #ForzaMilan pic.twitter.com/qBfLgt7aU1 — Brahim (@Brahim) November 1, 2020

Osannato dagli altri giocatori del Milan, come Brahim Diaz, che dopo la vittoria contro l'Udinese ha twittato: "Spettatore in prima fila dello show di Benjamin Button".

E' nata come una battuta di Ibra, questa di Benjamin Button, ma numeri alla mano lo score dell'attaccante svedese è qualcosa di impressionante.

A partire dal suo ritorno al Milan lo scorso gennaio, Zlatan Ibrahimovic ha preso parte a 23 reti in 22 partite di Serie A (17 goal e 6 assist) . Il Milan con lui in campo parte sempre già in vantaggio rispetto agli avversari.

E se prendiamo in esame l'intervallo di tempo da giugno ad ora, ovvero dalla ripresa post-lockdown, Zlatan Ibrahimovic è il giocatore che ha preso parte a più goal in Serie A: 19 (14 reti e 5 assist) .

Adesso il Milan non ha più limiti, perché non si tratta certamente di un exploit momentaneo o di fortuna. I rossoneri sono in testa, Ibrahimovic comanda la classifica dei marcatori del campionato.

Il Milan ha 10 punti più di un anno fa ed ha infilato fino ad ora 24 risultati utili consecutivi. Primo posto a 16 punti in solitudine, 5 vittorie nelle prime 6 partite come con Capello nel 1995/96 e Ancelotti 2003/04 che poi vinsero lo Scudetto .

Adesso chi fermerà il Milan? E soprattutto, chi sarà capace di fermare questo Zlatan Ibrahimovic?