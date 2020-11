Il messaggio di Zaniolo: "Europei? Ci vediamo molto prima..."

Nicolò Zaniolo su Instagram fa sperare i tifosi della Roma, rispondendo ad un messaggio: "Europei? Ci vediamo molto prima..."

Lo scorso settembre Nicolò Zaniolo ha rimediato una nuova rottura al legamento crociato, dopo quella di gennaio. Un doppio infortunio gravissimo per il talento della e della Nazionale Italiana, che lo ha costretto ad un lungo stop.

Non è ancora tempo di tornare per Zaniolo, chiaramente. Ma un messaggio lasciato oggi dal giocatore della Roma fa sperare tutti i tifosi giallorossi e non solo. Un tifoso ha commentato con "Ci vediamo agli Europei" una sua foto, ma Zanilo non è dello stesso avviso...

"Ci vediamo molto prima".

Ipotizzando circa sei mesi per il recupero dalla rottura del legamento crociato, più un paio di mesi per il recupero totale della forma fisica, Zaniolo potrbbe tornare per gli ultimi due mesi della stagione in corso.

Intanto Zaniolo infiamma i tifosi su Instagram e manda un messaggio anche alla Nazionale...