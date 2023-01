Il Lens riapre la Ligue 1: PSG battuto 3-1

La squadra di Haise si porta a -4 dalla vetta, battendo un PSG privo di Neymar e Messi. DI Ekitike l'unico goal dei parigini.

La gara per sognare. Vinta. Il Lens riapre la Ligue 1 dopo il successo tra le mura casalinghe nella prima gara del 2023. Il nuovo anno parte male per i Campioni in carica, benissimo per la formazione che insegue il PSG, ora a soli quattro punti di distanza.

Un successo che il Lens ha ottenuto davanti ad un PSG privo di Neymar, squalificato dopo il rosso rimediato nell'ultimo match, e Messi, non ancora pronto dopo la vittoria dei Mondiali e la grande festa con la Nazionale argentina.

Il Lens si è portato in avanti con Frankowski già dopo cinque minuti, prima del pari del PSG grazie ad Ekitike all'8'. Parigini, sconfitti per la prima volta in stagione, distratti in difesa e battuti altre due volte, da Openda prima e da Claude-Maurice poi.

Galtier non è riuscito a rimettere in piedi il PSG nonostante i dievrsi cambi operati, deludendo di nuovo nel giro di pochi giorni. Dall'attacco alla difesa, passando per il centrocampo (dove Verratti ha raggiunto le 400 presenze ufficiale), tutto da rivedere.

Nell'ultimo match prima dello scontro diretto contro il Lens, la formazione della Capitale aveva ottenuto il successo di misura grazie al rigore nel finale siglato da Mbappè.

Già contro lo Strabusrgo il PSG aveva messo in mostra diverse incertezze, che un Lens prima sfidante per il titolo è riuscito a sfruttare.

Se Marsiglia e Monaco sono ormai a distanza, la squadra allenata da Haise non vuole mollare. In attesa di confermarsi nel lungo periodo, sperando soprattutto in uno o più passi del PSG.