Il Gremio vince il Campeonato Gaucho: a decidere è ancora una volta Suarez

L’attaccante uruguaiano colleziona il suo secondo trofeo da quando ha iniziato la sua avventura in Brasile. Sua la rete decisiva.

A trentasei anni Luis Suarez non ha dimenticato né come si segna, né come si vince. Il bomber uruguaiano infatti, ha trascinato il Gremio alla conquista del Campeonato Gaucho, ovvero il campionato dello stato di Rio Grande do Sul.

Suarez ha deciso la finale di ritorno che si è giocata all’Arena do Gremio di Porto Alegre contro il Caxias e lo ha fatto trasformando al 65’ un calcio di rigore che lui stesso si era procurato.

La sfida si è chiusa sull’1-0, dopo che quella d’andata, che si era giocata lo scorso 1 aprile ad Itambe aveva lasciato ogni discorso aperto in virtù dell’1-1 maturato.

Per il Gremio si tratta del sesto trionfo consecutivo nella competizione, il quarantaduesimo complessivo (tre in meno dell’Internacional di Porto Alegre), e Suarez ha vestito i panni del trascinatore assoluto con i suoi sette goal messi a segno in dodici partite. Per l’ex bomber di Liverpool, Barcellona ed Atletico Madrid, i goal complessivi con la maglia dell’’Imortal Tricolor’ sono ora undici e quello trasformato contro il Caxias è stato il primo rigore dopo due errori consecutivi.

Miglior marcatore di sempre nella storia della Nazionale dell’Uruguay, Suarez ha già conquistato il suo secondo alloro con la maglia del Gremio, squadra alla quale si è legato lo scorso 31 dicembre: all’esordio assoluto con la compagine brasiliana, aveva siglato una tripletta nel 4-1 contro il Sao Luiz nella sfida che metteva in palio la Recopa Gaucha.