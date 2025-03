Il Futsal sbarca su GOAL: ogni settimana il meglio della Divisione Calcio a 5 sui nostri canali social

Lo spettacolo del futsal italiano, maschile e femminile, su GOAL: al via una nuova partnership con la Divisione Calcio a 5.

Il futsal italiano sbarca su GOAL: dal mese di marzo al via una nuova partnership con la Divisione Calcio a 5 per offrire ai nostri utenti la possibilità di ammirare i goal più belli e le giocate più spettacolari del massimo campionato italiano.

L’accordo prevede la condivisione di contenuti inerenti la disciplina con il pallone a rimbalzo controllato sia sul sito che sui canali social. GOAL sarà un partner strategico rispetto al calcio a 5 maschile, ma soprattutto per il femminile, e garantirà una copertura capillare di tutti i grandi eventi della stagione.

“Ho sempre reputato il futsal uno sport dall’enorme potenziale, capace di regalare emozioni e spettacolo – spiega Renato Maisani, Editorial Director Europe di FootballCo -. Realizzare una partnership con la Divisione Calcio a 5 è sia per me che per GOAL motivo d’orgoglio e soddisfazione, e sono certo che permetterà ai nostri utenti di conoscere sempre più ed appassionarsi a questo sport”.

“Associare un grande brand come GOAL al mondo del futsal è un passaggio fondamentale nel progetto commerciale di incremento della visibilità della nostra disciplina – spiega il Presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia -. Fin dall’inizio del mio mandato, ho improntato un’azione volta ad avvicinare il più possibile marchi di caratura nazionale al movimento del calcio a 5 italiano, e questa partnership segna una tappa cruciale nel percorso di concretizzazione di tale linea programmatica”.