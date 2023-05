Il fallimento di McKennie al Leeds: il centrocampista torna alla Juventus dopo sei mesi negativi

L'americano non è riuscito a contribuire alla salvezza del Leeds e non è nemmeno entrato nel cuore dei tifosi, che lo hanno criticato duramente.

LA STAGIONE DI MCKENNIE

Weston McKennie si è unito al Leeds in prestito dalla Juventus a gennaio, su richiesta dell'allora allenatore Jesse Marsch, per formare una coppia di centrocampo statunitense con Tyler Adams, mentre la squadra dello Yorkshire cercava di evitare la retrocessione. Il trasferimento in prestito non ha funzionato come previsto per il centrocampista, con prestazioni che hanno deluso molto tifosi e dirigenti del club, che a fine stagione è sceso in Championship.

Il fallimento di McKennie è visibile anche dalle statistiche.

I DATI SULL'ESPERIENZA INGLESE DI MCKENNIE:

Secondo Jonny Cooper di Opta, McKennie ha chiuso il suo periodo a Leeds con una percentuale di sconfitte del 65% (13 sconfitte su 20 partite), la peggiore di tutti gli esterni che abbiano mai giocato per il Leeds almeno 20 volte, ossia 458.

Delle sette partite in cui McKennie è stato coinvolto e in cui il Leeds non ha perso, solo tre sono state vittorie. Il centrocampista degli Stati Uniti è riuscito a registrare solo un assist durante la sua permanenza in Premier e ora torna alla Juventus, che a sua volta sta attraversando un periodo difficile.

Mckennie ha giocato 13 partite alla Juventus prima di lasciare il club a gennaio. Ora torna a Torino con due anni di contratto residuo e non si sa se in estate si trasferirà da un'altra parte.