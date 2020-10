Il Covid-19 colpisce anche la FIFA: Infantino è positivo

Il Covid-19 continua a colpire, inesorabile. E il mondo del calcio non fa eccezione, così come gli organismi che lo governano. Anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, è stato infatti trovato positivo al virus.

A comunicarlo è stata la stessa FIFA attraverso una nota ufficiale:

"Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha ricevuto martedì 27 ottobre la conferma di essere risultato positivo al coronavirus. Il numero 1 del calcio mondiale, che presenta sintomi lievi, si è subito messo in autoisolamento e rimarrà in quarantena per almeno dieci giorni".