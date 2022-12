Il CDA della Juventus approva un nuovo bilancio: perdita di 239 milioni di euro

Il CDA, presieduto da Andrea Agnelli, approva un nuovo bilancio con perdite pari a 239,3 milioni di euro. Assemblea degli azionisti il 27 dicembre.

In attesa di nuovi sviluppi dalle indagini e della nomina di un nuovo CDA, è toccato a quello dimissionario approvare il nuovo bilancio della Juventus.

La ri-approvazione, come specificato nel comunicato del club bianconero, si è resa necessaria proprio in seguito "alle analisi e valutazioni compiute dal CDA del 28 novembre scorso, acquisiti nuovi pareri aggiornati resi alla luce dell’esame della documentazione rilevante relativa all’indagine della Procura, con riferimento alle “manovre stipendi” realizzate negli esercizi 2019/2020 e 2020/2021. In particolare, il Cda ha attentamente considerato i possibili trattamenti alternativi sugli elementi di valutazione suscettibili di differenti interpretazioni".

Il nuovo bilancio evidenzia quindi una perdita di € 239,3 milioni per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2022, contro i € 226,8 milioni al 30 giugno 2021. L'Assemblea degli Azionisti è stata convocato per il 27 dicembre 2022.

La Juventus, nello stesso comunicato, ha comunque voluto chiarire come "all’esito di tali complessive analisi e valutazioni, sebbene il trattamento contabile adottato rientri tra quelli consentiti dagli applicabili principi contabili, la Società, in via di adozione di una prospettiva di accentuata prudenza, ha ritenuto di rivedere alcune stime e assunzioni che comportano rettifiche delle stime di oneri di competenza a fine giugno 2020,fine giugno 2021 e fine giugno 2022".