Il Camerun boccia Seedorf, chiesto l'esonero: "Non è adatto per questo lavoro"

Finisce male la Coppa d'Africa del Camerun di Clarence Seedorf, che ora potrebbe essere esonerato dalla panchina dei 'Leoni Indomabili'. Il Ministro dello Sport Narcisse Mouelle Kombi ha infatti bocciato categoricamente l'operato dell'ex , chiedendone il licenziamento alla Federazione.

L'eliminazione agli ottavi di finale dalla Coppa d'Africa per mano della brucia ancora in casa del Camerun, il Ministro ha così commentato ai microfoni di 'CRTV':

"La questione di mantenere Seedorf alla guida della nostra nazionale è sotto gli occhi di tutti. Non credo in base a tutte le circostanze che si sono venute a creare che si possa trovare una risposta in termini di rinnovo. Il suo mantenimento mi sembra problematico. Ho chiesto al presidente della Federazione di notificarglielo in modo conforme alle disposizioni del contratto".