Il calcio piange una delle sue leggende: si è spento Antonio Carbajal, il primo a giocare cinque Mondiali

Considerato uno dei migliori portieri del ventesimo secolo, rifiutò il Real Madrid per restare fedele al suo Leon.

Il calcio messicano piange una delle sue leggende: si è infatti spento a 93 anni Antonio Carbajal, uno dei migliori portieri del ventesimo secolo.

Soprannominato ‘La Tota’, ha legato tutta la sua carriera al Leon, squadra nella quale ha militato ininterrottamente dal 1950 al 1966, rifiutando nel corso degli anni tutte le offerte provenienti dall’Europa, compresa quella del Real Madrid.

Antonio Carbajal è diventato proprio nel 1966, nel suo ultimo anno di attività, il primo giocatore a disputare cinque Campionati del Mondo (riuscirà a mantenere la porta inviolata in una sola partita). Ha infatti difeso i pali del Messico nelle edizioni 1950, 1954, 1958, 1962 e 1966 dei Mondiali, facendo suo in primato che ha detenuto per trentadue anni e che è stato eguagliato prima da Lothar Matthaus nel 1998 e poi da Gianluigi Buffon nel 2014, da Rafa Marquez nel 2018 e infine da Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Guardado e Guillermo Ochoa nel 2022.

Questo storico record gli valse un altro soprannome: 'El Cinco Copas'.

A dare notizia della sua morte (era l’ultimo giocatore ancora in vita tra quelli che hanno partecipato ai Mondiali del 1950), è stata la federazione calcistica messicana attraverso il profilo ufficiale Twitter della Nazionale.

“Il calcio messicano piange la morte di Antonio ‘La Tota’ Carbajal. Ti ricorderemo sempre come una leggenda e i primo a giocare 5 Coppe del Mondo”.