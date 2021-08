Il Cagliari presenta la terza maglia: è celeste in omaggio all'Uruguay

Il club sardo rende omaggio ai tanti giocatori uruguayani che hanno indossato la maglia rossoblù: la terza maglia 2021/22 è celeste.

In attesa di ufficializzare la prima e la seconda divisa, questa mattina il Cagliari ha ufficializzato la sua terza maglia per la stagione 2021/22. Non potendo più utilizzare il verde, in base alla nuova regola stabilita dalla Lega Calcio, il club isolano, in collaborazione con il marchio Adidas, ha deciso di adottare una divisa celeste in omaggio all'Uruguay, Paese di origine di tanti calciatori che hanno fatto la storia della squadra sarda.

Per l'occasione, oltre a Gonzalo Pereiro, è stato scelto un testimonial d'eccezionale: quel Marco Francescoli che, nato nel capoluogo isolano, altri non è che il figlio del 'Principe de Montevideo', in rossoblù dal 1990 al 1993.

"Un cittadino del mondo - lo definisce il Cagliari nella sua nota - che porta sempre con sé il legame tra le due terre che lo hanno cresciuto".

Per quanto riguarda le caratteristiche della maglia, il club isolano precisa che "è leggera, dotata di pannelli in mesh sulle maniche e sui lati che assicurano freschezza e ventilazione dall'inizio alla fine della partita. Lavorazione del tessuto intrecciato (interlock), collo a V a coste, orlo sagomato, anche i bordi della maglia sono a coste. La vestibilità è regular fit in tessuto morbido e traspirante, con la tecnologia anti-umidità AEROREADY".

La nuova terza maglia celeste sarà indossata per la prima volta dal Cagliari stasera nell'amichevole in programma stasera contro il Maiorca allo Stadio de Son Moix.

Oltre alla nuova maglia, il club del presidente Tommaso Giulini ha anche annunciato che Birra Ichnusa sarà il nuovo back jersey sponsor e comparirà sul retro di tutte le maglie ufficiali fino al 2024.