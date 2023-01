Il Borussia ritrova Haller: si allena dopo l'operazione per il tumore ai testicoli

L'attaccante ivoriano ha svolto il primo allenamento in palestra dopo il secondo intervento per il tumore ai testicoli diagnosticato a luglio scorso.

Il 2023 si apre con una bella notizia in casa Borussia Dortmund. Sebastien Haller ha svolto il primo allenamento in palestra.

L’attaccante ivoriano è tornare a lavorare in palestra nella giornata di oggi, come testimoniano video e immagini pubblicato dal club giallonero e dallo stesso calciatore, che ha inviato un messaggio ai tifosi attraverso i canali della società teutonica, e in particolare il profilo Twitter.

"Ciao ragazzi, finalmente sono tornato. Non è stato facile, ma con il vostro supporto le cose sono andate meglio e sono riuscito a tornare presto. Non vedo l'ora di rivedervi e gioire per grandi vittorie”.

Nonostante il viso visibilmente provato, Haller ha mostrato un gran sorriso mentre era seduto su un attrezzo tra i pesi presenti nella palestra nel centro sportivo del Borussia Dortmund.

Il centravanti ivoriano, arrivato la scorsa estate dall’Ajax per oltre 30 milioni di euro come erede di Erling Haaland, passato al Manchester City, è fermo da diversi mesi a causa del tumore ai testicoli diagnosticato.





L’ivoriano non ha ancora debuttato ufficialmente con il Borussia Dortmund e spera di farlo già nelle prossime settimane. Il programma prevede, infatti, il ritorno in campo e il graduale inserimento in gruppo, prima del via libera definitivo dei medici per il debutto.

Haller era tornato ad allenarsi ad ottobre scorso presso il centro sportivo dell’Ajax dopo l’operazione e il ciclo di chemioterapie. Poi il nuovo controllo dei medici non ha fornito l’esito sperato, con la decisione di operare nuovamente con il secondo intervento effettuato a novembre.

Oltre al post sui canali del Borussia, Haller ha utilizzato anche i suoi profili personali per raccontare le proprie emozioni:

“Buon anno a tutti ! E per me inizia molto bene perché è sinonimo di ritorno in campo! Il 2022 non è stato l'anno più facile ma mi ha preparato ad affrontare tutte le nuove sfide che il 2023 mi offrirà. Non vedo l'ora di rivedervi tutti”.