Il Bayern vuole Kane: offerta da 80 milioni al Tottenham

I bavaresi non mollano l'attaccante inglese e rilanciano: 80 milioni per avere Kane dopo le difficoltà offensive mostrate nell'ultima stagione.

Il Bayern ha deciso di puntare su un attaccante specifico, dopo le difficoltà offensive dimostrate nell'ultimo anno, con il solo Choupo Moting a "tirare la carretta".

Una poca solidità che ha spinto i bavaresi a cercare con insistenza un sostituto di Lewandowski.

Il nome è quello di uno dei migliori su piazza: Harry Kane.

Il Tottenham ha già rifiutato la prima offerta, ma sembra che il Bayern abbia rilanciato, offrendo una cifra intorno agli 80 milioni per accaparrarsi il talento inglese.

Bisognerà vedere se gli Spurs accetteranno l'offerta o se invece chiederà un rilancio, contando anche che Kane è in scadenza.

L'alternativa, in caso di naufragio della trattativa, è Dusan Vlahovic, ma la Juventus chiede una cifra di 70 milioni.

Sul possibile trasferimento di Kane si è già espresso Alan Shearer, detentore del record per il maggior numero di goal in Premier League, insidiato da Kane:

"Farei di tutto per mantenere il mio record, sarei disposto anche a portarlo personalmente in macchina in Germania, se servisse".

Vedremo se entro la fine del mercato il Tottenham vorrà cedere Kane, e se il Bayern accetterà l'offerta di passaggio di Shearer, o se invece opterà per un più rituale e comodo transfer aereo.