Il Bayern prende Blind: colpo a parametro zero

Il terzino sinistro si unisce da svincolato ai campioni di Germania. In arrivo in Baviera anche il portiere Sommer per sostituire Neuer.

Un acquisto "insolito" per il Bayern Monaco. La squadra tedesca prende Daley Blind, terzino sinistro di 32 anni svincolatosi pochi giorni fa dall'Ajax. A riferirlo è il quotidiano olandese Telegraaf, che sottolinea come sia stato raggiunto l'accordo tra le parti. Il calciatore questa mattina ha raggiunto la Baviera, dove sosterrà le visite mediche. Blind firmerà un contratto fino a giugno 2023, con un'opzione che estenderà l'accordo fino al 2024 al verificarsi di determinati traguardi sportivi legati alle presenze. L'esterno è reduce dal Mondiale in Qatar disputato con l'Olanda e che lo ha visto protagonista nella sfida degli ottavi di finale contro gli Stati Uniti, dove è andato anche in goal. In carriera Blind ha giocato con le maglie di Groningen, Ajax e Manchester United, con il quale ha vinto l'Europa League nel 2017. Oltre all'olandese il Bayern acquista anche il portiere svizzero Yann Sommer, individuato come sostituto di Manuel Neuer in seguito al suo infortunio con gli sci. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

