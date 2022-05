Il Bayern Monaco ufficializza Mazraoui: arriva dall’Ajax a parametro zero

In attesa di risolvere le questioni legate a Robert Lewandowski, il Bayern Monaco annuncia il primo colpo di un’estate che si preannuncia bollente. I campioni di Germania hanno acquistato Noussair Mazraoui dall’Ajax.

Il terzino destro marocchino arriva a parametro zero dal club olandese, nel quale ha trascorso non solo l’intera carriera professionistica, ma anche gran parte della sua vita: è entrato nel settore giovanile quando aveva 9 anni.

Se ne va dopo 16, da calciatore maturo, come terzino destro affermato a livello europeo: era stato cercato anche dal Barcellona, ma alla fine è stato il Bayern a vincere il testa a testa. Con un contratto fino al 2026.

“Ho scelto di venire qui perché posso vincere tanti titoli, sto andando nel club più grande d’Europa. Ho avuto buone sensazioni fin da subito. L’anno prossimo saremo tra le contendenti alla Champions League”.

Mazraoui ha disputato 136 partite con l’Ajax in carriera, segnando anche 10 goal. È stato anche tra i protagonisti della cavalcata degli olandesi in Champions League nel 2019, conclusa in semifinale dopo aver battuto Real Madrid e Juventus.