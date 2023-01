Il Bayern Monaco si avvicina a Cancelo: affare in prestito

I bavaresi a un passo dal terzino portoghese, ultimamente fuori dalle rotazioni del Manchester City. Affare in prestito con diritto di riscatto.

Il Bayern Monaco è ad un passo dal mettere a segno un colpo importantissimo. Il club bavarese è ad un passo da Joao Cancelo del Manchester City.

Come riferisce Sky, il terzino portoghese sta trovando poco spazio nell'undici titolare di Pep Guardiola, motivo per il quale i tedeschi hanno trovato disponibilità ad un trasferimento.

L'affare si concluderà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro.

Il Bayern ha necessità di trovare un sostituto di Noussair Mazraoui, tornato dal Mondiale con un'infiammazione al muscolo cardiaco.

Pavard come sostituto non sembra convincere pienamente come sostituto, motivo per il quale il club campione di Germania ha deciso di chiudere per Cancelo.

Il portoghese è arrivato al Manchester City nel 2019 nell'ambito dello scambio che ha portato alla Juventus il brasiliano Danilo e 65 milioni di euro.