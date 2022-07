Il Bayern Monaco sfida il Chelsea per De Ligt: la Juve detta le condizioni

Corsa a due per il difensore olandese: il Bayern Monaco fa sul serio e cerca il sorpasso sul Chelsea, la Juve osserva l'evolversi della situazione.

Sono giorni caldi in casa Juventus in tema di mercato, sia in entrata che in uscita. I bianconeri stringono per Paul Pogba e Angel Di Maria, entrambi attesi entro sabato a Torino, ma devono fare attenzione al corteggiamento di alcuni top club europei per Matthijs De Ligt.

Il difensore olandese è oggetto del desiderio di Chelsea e Bayern Monaco, che hanno intrapreso un vero e proprio duello di mercato per il classe 1999, che ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro.

Dopo i tentativi nelle ultime settimane, con contatti e incontri tra la dirigenza bianconera e l'agente del calciatore Rafaela Pimenta, la Juventus ha aperto alla cessione del calciatore 'Oranje' alla luce delle difficoltà di rinnovare il contratto, in scadenza il 30 giugno 2024. Una scelta obbligata per non rischiare di salutare l'olandese a parametro zero.

Nei giorni scorsi, il Chelsea si è fatto avanti avviando contatti con lo stato maggiore di Madama. I 'Blues' devono fare attenzione alla concorrenza del Bayern Monaco: secondo quanto raccolto da GOAL, il club bavarese fa sul serio per l'ex capitano dell'Ajax.

La società teutonica è intenzionata a provare ad inserire contropartite tecniche nell'affare per abbassare il conguaglio economico - e nello specifico il cartellino del terzino francese Benjamin Pavard - ma al momento la Juventus non ha alcuna intenzione di accettare. I bianconeri voglio sono soldi per la cessione di De Ligt, un cospicuo tesoretto da reinvestire per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Giorni cruciali per il futuro di Matthijs De Ligt. La sfida sul mercato tra Bayern Monaco e Chelsea si infiamma con la Juventus spettatrice interessata. I bianconeri sperano in un'asta per il centrale 1999, destinato a lasciare Torino dopo tre stagioni e 117 presenze con la maglia bianconera.