Ikonè alla Fiorentina? Viola più vicini al francese

E' rinata dopo anni difficili, la Fiorentina. Il popolo viola è nuovamente sulle ali dell'entusiasmo in seguito a stagioni deludenti e di attesa ed ora spera che il 2022 possa essere positivo come l'ultima parte del 2021. Per questo Commisso si muove sul calciomercato, così da migliorare la rosa a disposizione di Italiano. Puntando su Jonathan Ikonè.

Secondo Sky Sport, infatti, le negoziazioni tra la Fiorentina e il Lille sarebbero in fase avanzata, con l'offerta viola arrivata fino a 15 milioni. Un investimento importante per la società toscana, decisa a regalare ad Italiano un altro esterno, così da dare maggiori possibilità nelle scelte da gennaio a maggio, quando Vlahovic e compagni si giocheranno il ritorno in Europa.

Classe 1998, Ikonè è un esterno destro capace di giocare anche come seconda o prima punta. Duttile elemento nel 4-4-2 del Lille allenato da Jocelyn Gourvennec, con cui ha vinto il titolo di Francia lo scorso maggio, ha fatto parte in passato anche di PSG e Montpellier, mettendosi però in mostra con grande continuità dal 2018, quando è stato scelto dal LOSC come rinforzo sulla fascia.

La Fiorentina ha bloccato da tempo Ikonè, cercando di allontanare un Lipsia che si è da poco inserito nella trattativa. Per questo motivo e anche in virtù del no da parte del Sassuolo per Berardi, il club di Commisso conta di chiudere l'operazione a breve, così da migliorare il proprio reparto offensivo per il girone di ritorno.

Nel 4-3-3 della Fiorentina è appena tornato al goal dopo più di un anno Callejon, e nonostante lo spagnolo sia il titolare, Ikonè potrebbre essere alternativa importante da subito, ma soprattutto in vista del futuro. Del resto il 23enne ha esperienza internazionale con il LIlle, tra Champions ed Europa League, nonchè con la Francia Under 21, con cui in passato ha vinto l'Europeo Under 17.

Ad un mese dall'inizio del calciomercato, la Fiorentina vuole bruciare tutti sul tempo: l'acquisto di Ikonè permetterebbe ad Italiano di avere ancora più tecnica e velocità sulla fascia e puntare seriamente al ritorno in campo continentale, con l'eventuale qualificazione in Europa o Champions League.