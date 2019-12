Inter-Barcellona 1-2: Lukaku fa e disfa, nerazzurri fuori dalla Champions

L'Inter cade in casa contro il Barcellona e chiude al terzo posto nel girone 'retrocedendo' in Europa League: decisive le reti di Perez e Ansu Fati.

Finisce così, con tanta amarezza, la dell'. I nerazzurri hanno accarezzato a lungo la qualificazione, salvo poi ritrovarsi beffati dal goal di Brandt, arrivato a prima, e da quello di Ansu Fati giunto 25 minuti dopo a San Siro.

Un'Inter molto sfortunata, che avrebbe sicuramente meritato di più e che invece, tra imprecisione, parate di Neto e goal annullati (ben tre, seppur tutti e tre viziati da posizioni irregolari abbastanza nette), si ritrova risucchiata in .

Record di incassi a San Siro per l'attesissima sfida contro un che, già qualificato, si presenta in campo senza Messi, Piquè, Suarez e con tanti giovani che però, sin da subito, dimostrano di voler vender cara la pelle.

Dopo un goal clamorosamente fallito da Biraghi, è proprio il classe 1998 Carles Pérez a sbloccare il risultato al termine di un'azione insistita dei blaugrana sulla trequarti nerazzurra. Poco dopo, Lenglet si divora il 2-0, calciando fuori da favorevolissima posizione. L'Inter, scampato il pericolo e trascinata da un Lautaro scatenato, reagisce e dopo aver sfiorato il goal con lo stesso Lautaro e con D'Ambrosio, lo trova con una bella rasoiata di Lukaku, splendidamente assistito ancora dal 'Toro'.

Le squadre vanno così all'intervallo sul punteggio di 1-1, identico punteggio maturato nei primi 45 minuti a Dortmund e che qualifica virtualmente l'Inter. Al 60', però, lo sliding doors della serata: il Dortmund trova il goal del 2-1 con Brandt, l'Inter se lo divora con Lukaku che, tutto solo a tu per tu con Neto, calcia incredibilmente addosso all'ex portiere di e .

Serve vincere per qualificarsi, l'Inter lo sa e insiste, offrendo il fianco alle ripartenze catalane: Lautaro sfiora un goal strepitoso, poi Neto para a terra su Lukaku e infine, tra il 74' e l'80' San Siro esplode due volte ma, tutte e due le volte, il guardalinee rovina la festa al popolo nerazzurro. In entrambi i casi Lautaro fa goal, ma in entrambi i casi c'è un fuorigioco a rovinare tutto, la prima volta dello stesso numero 10, la seconda volta di Lukaku.

Nel finale arriva anche la beffa con il destro del giovanissimo Ansu Fati che, appena entrato, si toglie la soddisfazione di andare a segno alla Scala del Calcio e di regalare i 3 punti al Barcellona.

Finisce tra gli applausi di San Siro che incoraggia i giocatori di Conte, delusi per la serata ma pur sempre al comando della classifica di .

TABELLINO

INTER-BARCELLONA 1-2

MARCATORI: 23' Carles Pérez (B), 44' Lukaku (I), 87' Fati (B)

INTER (3-5-2): Handanovic 6, Godin 5.5, De Vrij 6, Skriniar 6; D'Ambrosio 6 (75' Politano 6), Vecino 5.5, Brozovic 6, Borja Valero 6 (77' Esposito s.v.), Biraghi 5.5 (69' Lazaro 6); Lukaku 5.5, Martinez 7,5.

BARCELLONA (5-3-2): Neto 6.5, Waguè 5.5, Todibo 6.5, Lenglet 5, Umtiti 5.5, Firpo 6; Vidal 6, Rakitic 6 (63' De Jong 6), Alena 6.5; Griezmann 6.5 (63' Suarez 6), Carles Pérez 6.5 (85' Fati 6.5).

AMMONITI: Lenglet (B), Borja Valero (I), Firpo (B), De Vrij (I), Godin (I)

ESPULSI: Nessuno