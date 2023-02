Ihattaren è tornato a Torino: "Rialzarsi dopo una caduta"

Mohamed Ihattaren, di proprietà della Juve, dopo l'addio all'Ajax seguito al suo arresto è tornato in Italia: si allenerà in solitaria a Vinovo.

L'arresto, l'addio all'Ajax, ora il rientro in Italia. Mohamed Ihattaren, fantasista di proprietà della Juventus, è a Torino e lo mostra a tutti via social.

Il classe 2002, spesso finito sotto i riflettori per vicende extra-campo, come immortalato da un video apparso sul proprio profilo Instagram si trova in Italia per provare a buttarsi alle spalle il recente - ennesimo - momento complicato personale e della carriera.

Ihattaren, infatti, alle immagini che lo ritraggono per le vie della città e fuori dallo Stadium, nonchè intento ad allenarsi tra corsa e palestra, ha accompagnato un eloquente: "Ciò che ci definisce è come ci rialziamo dopo una caduta".

L'olandese di cittadinanza marocchina, ora, svolgerà sedute in solitaria a Vinovo per ritrovare la forma dopo il difficile periodo vissuto.

Ihattaren a gennaio non è stato riscattato dall'Ajax ed ora si allenerà a parte nel quartier generale bianconero: al momento, non è ancora stato stabilito se sarà aggregato o meno alla Next Gen di Brambilla.