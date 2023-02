De Telegraaf - Arrestato Ihattaren, in manette per presunta aggressione

Il calciatore olandese di proprietà della Juventus sarebbe stato fermato dalla Polizia di Utrecht per aggressione all'ex fidanzata.

Ancora guai per Mohamed Ihattaren. Il ventunenne di proprietà della Juventus sarebbe nuovamente finito in manette per un'aggressione ai danni dell'ex fidanzata.

Come riferisce il quotidiano olandese De Telegraaf, la polizia ha fatto irruzione nella sua casa di Haarzichtlaan a Vleuten lunedì mattina, arrestando il calciatore.

Si tratta del secondo arresto in pochi mesi per Ihattaren, che lo scorso novembre era stato fermato nella sua casa ad Utrecht in quanto accusato di minacce gravi.

L'avvocato del calciatore, contattato dalla stampa olandese, ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito alla vicenda.

Considerato un talento puro del calcio Orange, Ihattaren non è riuscito mai ad affermarsi per problemi di natura personale.

Dopo aver impressionato nel PSV è stato acquistato nel 2021 dalla Juventus, che lo ha girato immediatamente in prestito alla Sampdoria.

In blucerchiato non è mai riuscito ad esordire ed è tornato in Olanda dopo poco tempo. Su di lui era circolata anche la voce di un possibile ritiro, prontamente smentita.

Dopo aver risolto il contratto che lo legava alla Samp, è passato all'Ajax con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto, non esercitato dai Lanceri.

Ora una nuova bega legale per l'olandese, che non sembra riuscire a trovare tranquillità.