Ihattaren-Juventus: legali al lavoro per risolvere il contratto

A tutti gli effetti un oggetto misterioso in Italia, gli avvocati della Juve stanno lavorando per chiudere il legame lavorativo con il calciatore.

Premessa. Soffermarsi sul rettangolo di gioco, quando si fa riferimento a Mohamed Amine Ihattaren, appare quasi inopportuno. Perché l’uomo viene sempre prima del calciatore. E, purtroppo, l’ex PSV s’è ritrovato a dover affrontare delle vicissitudini che non hanno nulla a che fare con lo sport.

Nonostante le 21 primavere, e una carriera tutta da vivere, la sensazione è che il ragazzo di Utrecht sia giunto professionalmente al punto di non ritorno.

Storia. Il 31 agosto 2021, proprio nei giorni dell’addio di CR7, la Juventus mette le mani su Ihattaren dal PSV investendo 1,8 milioni. Insomma, una scommessa a prezzo contenuto, con annesso immediato prestito alla Sampdoria. Il resto è già amarcord, con un debutto mai avvenuto in blucerchiato, e con accuse di diversa natura lasciate lì all’interno di un quadro mai nitido.

Così in quei mesi l’ex tecnico del Doria, Roberto D’Aversa:

“Ihattaren? Dal mio punto di vista ha detto delle fesserie e inesattezze. Ma non voglio sprecare manco una pagina di giornale per un componente della rosa che non c’è mai stato”.

Si vocifera che, all’ombra della Lanterna, il ragazzo non si fosse integrato. Differente l’Italia rispetto all’Olanda, differente la Serie A rispetto all’Eredivisie. Dopodiché, senza tanti saluti, il rientro in patria. Che ha messo a dura prova anche la pazienza della Juventus, considerando il contratto in essere fino al 30 giugno 2025.

Alle porte, probabilmente, la svolta. In quanto – ora – la palla è finita nelle mani dei legali della Vecchia Signora. In tutti questi mesi i bianconeri non hanno fatto mai mancare il pieno supporto a Ihattaren, sia psicologico sia tecnico, ragionando più da famiglia anziché da azienda.

Detto questo, tutelarsi a tutto tondo – anche dal punto di vista dell’immagine – non è importante ma è l’unica cosa che conta. Dunque, avvocati al lavoro per venirne a capo.

Negli ultimi mesi, comunque, non è mancata la presenza di Ihattaren a Torino tra J Hotel e allenamenti individuali a Vinovo, a caccia di una condizione – decisamente – da migliorare. In parole povere, i tentativi da parte della società affinché la storia potesse avere un lieto fine non sono mancati. Affatto.