Ignazio Abate allenerà il Milan Primavera: promozione dopo l'Under 16

L'ex esterno del Milan è reduce dalla finale Under 16 persa in finale contro la Roma: la società rossonera ha scelto lui come sostituto di Giunti.

Ignazio Abate, ex esterno del Milan, è il nuovo allenatore della squadra Primavera. Rossonera. E' infatti ufficiale il salto da parte del mister reduce dal secondo posto nella finale del campionato Under 16:un grande risultato alla prima stagione e promozione avvenuta.

"AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica della formazione Primavera maschile a Ignazio Abate. Cresciuto nel vivaio rossonero, ha iniziato la carriera da allenatore la scorsa stagione con gli U16, squadra con cui alla sua prima esperienza ha conquistato il secondo posto in finale scudetto. Il Club augura a Ignazio i migliori auguri di buon lavoro".

In questo modo, nella giornata di martedì, il Milan ha confermato che il nuovo tecnico della squadra giovanile sarà proprio Abate, che continua così la sua era rossonera: cresciuto sotto il Diavolo tra 1994 e il 2004, ha poi giocato in prima squadra tra il 2009 e il 2019 dopo una serie di prestiti per farsi le ossa.

Riportato in squadra nel 2021, ha guidato il Milan Under 16 nella scorsa annata, che ha visto i meneghini fermarsi in finale contro la Roma solo al termine dei tempi supplementari. Società convinta di Abate, che sarà così il post Giunti, esonerato ad aprile e sostituito brevemente da Terni.

Nuovo giro e nuova corsa dunque per un Milan che non è mai riuscito a rendersi protagonista nel Campionato Primavera: a differenza di Inter e Roma, ad esempio, i giovani rossoneri non hanno mai vinto la competizione, eccezion fatta per la lontanissima edizione 1964/1965.

Terminato con il successo dell'Inter la scorsa primavera, il nuovo torneo prenderà il via ad agosto: il 20 del prossimo mese anche il Milan di Abate, deciso a stupire per puntare alla final four e dunque alla finalissima del giugno 2023.