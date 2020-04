L'idea del Midtjylland: partite al drive-in per i tifosi

Il Midtjylland lancia una bella iniziativa: quando si tornerà a giocare, i tifosi potranno seguire le partite al drive-in nei parcheggi dello stadio.

Quando il calcio riaprirà i battenti sarà praticamente impossibile per i tifosi assistere alle partite direttamente allo stadio: la ripresa avverrà gradualmente e per la riapertura totale degli impianti sportivi bisognerà attendere ancora.

Il Midtjylland, club militante nella massima divisione danese, ha lanciato un'iniziativa particolare per permettere ai suoi supporters di godersi gli incontri della propria squadra del cuore a pochi metri dal terreno di gioco.

Sul sito ufficiale della società danese è apparso un comunicato in cui si annuncia la possibilità di guardare le partite in auto nei parcheggi all'esterno della 'MCH Arena', attraverso dei maxischermi in vero e proprio stile drive-in.

Una sorta di ritorno al passato per combattere le difficoltà del presente, avallata in toto dal direttore del marketing Preben Rokkjaer.

"In futuro dovremo giocare senza spettatori, stiamo lavorando per creare la migliore esperienza possibile per la nostra gente. Il Coronavirus non ci fermerà, stiamo discutendo con la polizia e con il comune di Herning per creare un ambiente sicuro per tutti".

Saranno utilizzabili più di 2000 parcheggi sui 12000 totali e i tifosi potranno godere di un commento della partita in tempo reale offerto da una radio locale, che andrà ad aggiungersi alla visione delle immagini sui maxischermi.