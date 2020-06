Idea Juve: inserire De Sciglio nell'affare Pjanic-Arthur

La Juventus sta cercando in inserire De Sciglio nell’operazione Pjanic-Arthur. Sarebbe la contropartita che eviterebbe un esborso di 10 milioni.

Quella che prevede lo scambio tra e con Pjanic ed Arthur protagonisti, potrebbe essere una delle operazioni più clamorose della prossima sessione di calciomercato.

Da settimane si parla di questa possibilità e mai l’accordo è parso vicino come in questo momento. La definitiva fumata bianca è attesa già entro il 30 giugno, data entro la quale il club blaugrana dovrà migliorare il suo bilancio al fine di evitare di chiudere l’esercizio economico dell’annata in pesante passivo, e di fatto i contorni della trattativa sono già noti.

Formalmente si tratterà di due operazioni slegate, con la Juventus chiamata a versare 70 milioni per prelevare Arthur ed il Barcellona chiamato a versarne 60 per far suo Pjanic, ma di fatto la cosa potrebbe essere letta anche in un altro modo: il cartellino del bosniaco più 10 milioni di euro per portare il brasiliano a .

Di fatto il percorso è già tracciato, ma secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, proprio sui 10 milioni da versare nelle casse del Barcellona si sta ancora discutendo. La Juventus è infatti disposta ad inserire nell’affare anche Mattia De Sciglio, questo al fine di evitare l’esborso, ma il Barcellona preferirebbe incassare il conguaglio.

Su questo punto si sta ancora trattando, ma la cosa non sembra affatto rappresentare un ostacolo insormontabile. L’operazione si avvicina infatti comunque alla sua naturale conclusione e nulla lascia presagire a possibili colpi di scena dell’ultima ora.