Icardi show col Galatasaray: l'ex Inter ancora in goal in Turchia

L'ex capitano e attaccante dell'Inter continua ad andare in goal con la capolista in Turchia: finora il bottino è di 8 goal e 5 assist in 11 gare.

Le vicende extra campo continuano a tormentarlo ma Mauro Icardi sembra essere focalizzato sul goal, da sempre la sua ossessione - con accezione positiva - sul rettangolo verde di gioco.

Se da una parte continua la telenovela con Wanda Nara, sua moglie e agente, dall’altra l’ex capitano e attaccante dell’Inter sembra non lasciarsi influenzare da quanto accade fuori dal campo.

A dimostrarlo sono le prestazioni e i numeri totalizzati finora con la maglia del Galatasaray. Proprio nella serata di ieri è arrivata un’altra doppietta, fondamentale per il Gala per ribaltare lo svantaggio contro l’Umraniyespor ed evitare la figuraccia.

Due goal importantissimi che hanno regalato la decima vittoria di fila tra campionato e Coppa di Turchia alla formazione guidata dall’ex centrocampista dell’Inter Okan Buruk, sempre più primi in classifica con 51 punti e sette punti (ma con una gara in più) di vantaggio sull’inseguitrice Fenerbahce.

Un primato sul quale c’è la firma anche di Mauro Icardi. Il classe 1993 ha siglato finora 8 goal e 5 assist in 11 gare di campionato, con una media che va oltre un goal realizzato o procurato a partita.

Dati da centravanti di livello assoluto, che stanno convincendo il Galatasaray ad avviare i contatti con il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino, per il riscatto e dunque il trasferimento a titolo definitivo.

Dopo l’ultimo periodo in ombra nella capitale francese, Icardi è rinato in Turchia e i numeri testimoniano quanto il cambio di squadra gli sia servito per riscoprirsi uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, a distanza di anni dall’exploit con l’Inter.

Il Galatasaray si gode Icardi, che continua a trascinare da protagonista i suoi. Proprio come ieri sera, nel successo in rimonta sull’Umraniyespor, un altro colpo in chiave titolo firmato ‘Maurito’.