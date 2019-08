Icardi, restano Juventus e Napoli: l'Inter può scambiarlo con Milik

Il rinnovo di Dzeko con la Roma complica i piani di molti. Per Icardi ora restano Juventus e Napoli, e spunta il possibile scambio con Milik.

La notizia del rinnovo di Edin Dzeko con la , ha avuto l’effetto di un vero e proprio terremoto per il mercato italiano. C’era infatti grande attesa per quello che sarebbe dovuto essere uno dei più sensazionali valzer degli attaccanti degli ultimi anni, ma quel castello che si reggeva in equilibrio su certezze come quella legata alla mancata permanenza del bosniaco in giallorosso è crollato.

La permanenza di Dzeko nella capitale influirà per forza di cose sui prossimi movimenti dell’ (che puntava sull’attaccante giallorosso per il dopo Icardi), della (che sperava magari di prendere Icardi e di cedere Higuain alla Roma), ma anche del (che ha proprio in Icardi uno dei suoi grandi obiettivi per l’attacco).

La situazione relativa ad Icardi si fa sempre più intricata quindi, ma l’Inter proverà a non farsi trovare impreparata. Come riportato da Sky infatti, il club meneghino, viste le difficoltà di arrivare a Dzeko, già da giorni stava valutando alternative al bosniaco, alternative che erano state individuate in Alexis Sanchez del , lo svincolato Llorente, Ante Rebic dell’ Francoforte ed Arkadiusz Milik del Napoli.

Proprio il centravanti partenopeo potrebbe diventare il nuovo protagonista di un clamoroso scambio che lo vedrebbe approdare in nerazzurro con Icardi chiamato a fare il percorso contrario. Una suggestione importante, che potrebbe presto trasformarsi in un’operazione che conviene a tutte le parti.

Per l’attaccante argentino dell’ Inter resta poi in piedi una seconda opzione: la Juventus . Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile scambio con Dybala , tale strada risulta però al momento difficilmente percorribile.

I rapporti tra Inter e Juventus non sono idilliaci (diverse volte le due società si sono sfidate anche nel corso di questa sessione di calciomercato ed anche il rapporto personale tra Marotta e Paratici è deteriorato, per usare un eufemismo) e la posizione dei meneghini è chiara: per Icardi servono dai 70 milioni in su o Dybala. I bianconeri, dal canto loro, non vorrebbero mai dare la 'Joya' all'Inter e puntano a chiudere per l’attaccante a circa 40 milioni, sapendo che possono contare sull’assoluto gradimento del giocatore.