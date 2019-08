Dzeko rinnova con la Roma: è ufficiale, niente Inter

Un annuncio a sorpresa, praticamente impensabile fino a qualche settimana fa: Edin Dzeko ha rinnovato con la , togliendosi di fatto dal mercato.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In questo modo l'attaccante bosniaco (che ha firmato un nuovo accordo fino al 2022 con i giallorossi) chiude definitivamente la porta a un trasferimento all'.

L'articolo prosegue qui sotto

Il tira e molla con i nerazzurri non ha portato a nulla di concreto e alla fine Dzeko ha deciso di restare nella Capitale, convinto anche dal nuovo progetto avviato da Fonseca.

Lo stesso Dzeko ha confermato al sito ufficiale dopo il rinnovo che rimarrà alla Roma per questa stagione.

"In queste ultime settimane ho sentito con forza quanto tutto il club desiderasse che io restassi. Il confronto con i dirigenti, il lavoro con l’allenatore, l’affetto dei compagni e l’amore dei tifosi mi hanno reso ancora più consapevole di quanto ho capito in questi quattro anni: la Roma è casa mia. Qui c’è tutto per vincere un trofeo e sono felice di poterci rimanere a lungo”.