Icardi al PSG, Wanda Nara: "Felice di realizzare i tuoi sogni"

Wanda Nara esulta per l'acquisto a titolo definitivo di Mauro Icardi: "Felice di realizzare i tuoi sogni, grazie PSG".

Il cartellino di Mauro Icardi ha cambiato proprietario. L'argentino ha detto addio all'Inter diventando definitivamente del PSG, affare questo che fa felice Wanda Nara.

La moglie/agente dell'ormai ex capitano nerazzurro, attraverso Twitter, ha espresso la propria soddisfazione per il riscatto di Maurito da parte dei transalpini.

"Felice di realizzare i tuoi sogni, avanti così: abbiamo sogni da realizzare. Grazie , li realizzeremo insieme".

🤩🤩 Feliz de cumplir tus sueños , vamos por todo ... que nos quedan sueños por cumplir

gracias @PSG_inside JUNTOS los cumpliremos ❤️

⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/z3Tx3kHSSb — wan (@wandaicardi27) May 31, 2020

Icardi ha salutato per sempre l' dopo la prima metà di questa stagione trascorsa già a Parigi in prestito, dove a suon di goal la punta si è guadagnata l'acquisto in via permanente del club di Al-Khelaifi.