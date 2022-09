Icardi al Galatasaray, è ufficiale! L'argentino arriva in prestito dal PSG

Mauro Icardi lascia Parigi e diventa ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray: in Turchia troverà Torreira e Mertens.

A più di una settimana dalla chiusura ufficiale di gran parte delle finestre di mercato europee, Mauro Icardi ha finalmente trovato una squadra: l'ex centravanti dell'Inter è un nuovo giocatore del Galatasaray, che ha annunciato il suo arrivo in prestito dal PSG.

L'accordo tra i francesi e il Galatasaray per il prestito di Icardi è stato trovato mercoledì. I due club stavano lavorando da tempo per arrivare a una fumata bianca e per trovare una nuova sistemazione all'argentino: missione compiuta.

Icardi lascia così il PSG dopo tre anni, tra alti e bassi pressoché continui. In questo avvio di stagione non è mai stato utilizzato dal nuovo tecnico Galtier, che ha espressamente spiegato di non voler contare su di lui. Lo scenario di una "retrocessione" nella seconda squadra dei parigini, militante nella quinta divisione francese, se non altro è stato scongiurato.

A Istanbul, Icardi troverà altre vecchie conoscenze della Serie A italiana: su tutti Lucas Torreira e Dries Mertens, acquistati dal Galatasaray nelle scorse settimane. L'allenatore è invece Okan Buruk, ex giocatore dell'Inter all'inizio del millennio.