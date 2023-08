Icardi, che magia: il goal contro il Molde è un autentico capolavoro

L’attaccante del Galatasaray ha sfoderato una straordinaria prodezza contro il Molde: un capolavoro il goal del momentaneo 1-2.

Uno di quei goal che da solo vale il prezzo del biglietto. A realizzarlo è stato Mauro Icardi e lo ha fatto all’Aker Stadion dove il suo Galatasaray ha affrontato il Molde in un match valido per i playoff di Champions League.

Al 29’, quando il risultato era ancorato sull’1-1 (vantaggio dei padroni di casa con Ellingsen e pareggio di Sergio Oliveira), l’ex attaccante e capitano dell’Inter si è regalato il più classico dei goal da cineteca.

L'articolo prosegue qui sotto

Icardi è scattato sul filo del fuorigioco e una volta arrivato nei pressi dell’area piccola, ha girato al volo di prima intenzione di destro e da posizione defilata un pallone arrivato dalla trequarti (cross di Akgun).

La sfera si è andata ad infilare sotto la traversa e al portiere del Molde Karlstrom (incolpevole nella circostanza) non rimasto altro che raccoglierla in rete.

Un goal da bomber vero, oltre che un concentrato di potenza e coordinazione.

Per Icardi, che lo scorso 28 luglio è stato acquistato a titolo definitivo dal Galatasaray (dopo una stagione in prestito in Turchia da ventitré goal in ventisei partite ufficiali), si tratta della quarta rete in cinque gare sin qui disputate in stagione.