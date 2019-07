Icardi apre al Napoli: previsto un contatto con Ancelotti, Juventus defilata

Mauro Icardi starebbe valutando l'offerta del Napoli e vuole parlare con Ancelotti. La Juventus resta in corsa ma prima deve vendere.

Si avvicina il giorno della scelta per Mauro Icardi che, secondo 'Il Corriere dello Sport', negli ultimi giorni starebbe seriamente valutando l'offerta del .

L'argentino finora non aveva mai aperto realmente al trasferimento mostrando una netta preferenza per la , destinazione più gradita dalla moglie Wanda Nara e che permetterebbe alla famiglia di non lasciare Milano.

Ora però Icardi, dopo aver definitivamente capito di essere fuori dal progetto dell' di Conte, ha fretta di trovare una nuova sistemazione e strizza l'occhio al Napoli.

Tanto che l'attaccante nei prossimi giorni dovrebbe sentire telefonicamente Carlo Ancelotti per avere un primo contatto diretto con quello che potrebbe essere il suo nuovo allenatore.

Una volta ottenuto l'ok di Icardi peraltro, a differenza della Juventus che prima deve vendere Higuain, il Napoli potrebbe subito affondare il colpo e trovare un accordo con l'Inter non sarebbe difficile. Inoltre anche Wanda Nara ora sembra disponibile a lasciare Milano per rilanciare la carriera del marito.

La società di De Laurentiis comunque continua a valutare con attenzione pure altre piste: da James Rodriguez a Pepé, passando per Lozano. Mauro Icardi però oggi è davvero un po' più vicino.