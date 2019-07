Icardi al Napoli, De Laurentiis fa sul serio: pronto un ingaggio da 10 milioni

Il Napoli studia il piano per arrivare a Icardi: ingaggio da 10 milioni e tesoretto da cessioni 'minori'. La Juventus però non molla.

Solo qualche settimana fa Aurelio De Laurentiis aveva assicurato di non essere interessato invece su Mauro Icardi c'è anche il , eccome. L'innamoramento del patron per l'ex capitano dell' risale ormai a due anni fa, quando l'argentino era la prima scelta per sostituire Gonzalo Higuain.

Allora il presidente del Napoli aveva incontrato Wanda Nara e perfino trovato un accordo di massima ma ad alzare il muro, invalicabile, fu l'Inter. Icardi d'altronde era il capitano e il simbolo nerazzurro. Assolutamente intoccabile.

Ora invece proprio l'Inter ha fretta di cedere Icardi dato che i soldi della sua cessione verrebbero immediatamente girati al per arrivare a Romelu Lukaku, primo e vero obiettivo di Conte per questa sessione di calciomercato.

La ovviamente continua a monitorare da vicino la situazione ma, come avrebbe spiegato Paratici alla stessa Wanda Nara, non può affondare il colpo prima di cedere almeno uno tra Mandzukic e Higuain.

Il Napoli quindi, secondo 'Il Corriere dello Sport', sarebbe pronto ad approfittarne con De Laurentiis che per convincere Icardi ad accettare la destinazione metterebbe sul piatto un ingaggio da 10 milioni netti a stagione.

L'eventuale acquisto di Icardi, peraltro, non escluderebbe l'arrivo di James Rodriguez ma sarebbe finanziato tramite cessioni 'minori': da Mario Rui a Rog, da Hysaj a Verdi passando per Ounas e Inglese.

Il Napoli insomma conta di incassare in totale circa 80-90 milioni di euro, cifra che poi almeno in parte verrebbe reinvestita proprio per regalare ad Ancelotti un attacco da Scudetto: James Rodriguez dietro Icardi, sognare si può.