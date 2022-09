Icardi al Galatasaray, trasferimento ad un passo: "Il prima possibile"

Mauro Icardi è prossimo al trasferimento in Turchia: intesa per il prestito al Galatasaray che pagherà una parte del suo ingaggio.

Dopo tre stagioni con pochi alti e tantissimi bassi, Mauro Icardi sta per lasciare il PSG: è praticamente fatta per il suo passaggio in prestito al Galatasaray, club che ha già accolto in organico gente come Lucas Torreira e Dries Mertens.

Le due società hanno raggiunto l'intesa dopo intensi giorni di negoziazioni: i giallorossi dovrebbero pagare 3 degli 8 milioni d'ingaggio dell'argentino che, nelle scorse ore, ha ricevuto anche un'altra richiesta dalla Turchia.

Quella del Fenerbahce, che ha provato ad inserirsi all'ultimo istante per fare uno sgarbo agli storici rivali: tutto reso vano dalla volontà di Icardi di sposare il progetto del Galatasaray, deciso a tornare ai piani alti del calcio turco per cancellare la delusione portata dal tredicesimo posto nella Süper Lig 2021/2022.

Lo sbarco di Icardi a Istanbul, a meno di colpi di scena, è previsto tra martedì e mercoledì, quando inizierà ufficialmente la nuova avventura con il club detentore del record di vittorie nel massimo campionato turco.

"Vogliamo concludere l'accordo per Icardi il prima possibile" ha detto l'ex interista Okan Buruk, tecnico del Galatasaray, dopo il successo contro il Gaziantep.

Per l'attaccante di Rosario svanisce dunque l'incubo della relegazione in quinta divisione francese, categoria di appartenenza della squadra riserve del PSG in cui sarebbe con ogni probabilità finito, alla luce delle dichiarazioni chiare e concise di mister Galtier che non lasciavano spazio all'immaginazione.