Milan, Ibra operato al ginocchio: i tempi di recupero

Negli scorsi minuti, il Milan ha comunicato che Zlatan Ibrahimovic è stato sottoposto a un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro. Operazione perfettamente riuscita per Ibra, senza alcun tipo di problema: "classica" per consentire al giocatore di iniziare il percorso riabilitativo. Di seguito la nota ufficiale:

"AC Milan comunica che in data odierna, Zlatan Ibrahimović è stato sottoposto ad intervento in artroscopia del ginocchio sinistro presso l'UPMC Salvator Mundi International Hospital di Roma. L'intervento di cleaning articolare è stato eseguito con successo dai chirurghi Volker Musahl e Fabrizio Margheritini, alla presenza del Direttore medico rossonero Stefano Mazzoni e del consulente ortopedico del Club Roberto Pozzoni. Zlatan sta bene ed inizierà, da subito, il percorso riabilitativo."

I tempi stimati per il recupero dello svedese, che si è fermato in occasione della gara vinta dai rossoneri per 0-3 contro la Juventus lo scorso 9 maggio, si aggirano intorno allle quattro settimane (circa) per riprendere la corsa e alle otto (circa) per tornare a giocare.

Tornerebbe, comunque, per l'inizio del nuovo campionato, e più in generale per la sua quinta stagione al Milan, la decima in Serie A: per lo svedese, 40 anni a ottobre, l'ennesimo banco di prova di una carriera praticamente infinita.