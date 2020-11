Ibrahimovic rende omaggio a Maradona: "Resterà per sempre il numero uno"

La morte di Diego Armando Maradona ha profondamente colpito il mondo del calcio e non solo. A venire a mancare è stato il più grande calciatore di ogni tempo, ma anche una vera e propria icona, un personaggio la cui grandezza è andata ben oltre l’ambito dello sport.

Zlatan Ibrahimovic, in un’intervista rilasciata a Massimo Ambrosini a Milanello per Sky, ha commentato proprio la morte dell’ex fuoriclasse del .

Maradona è stato un campionissimo dalle doti fuori dal comune e secondo Ibra è per ciò che ha fatto da calciatore che va esclusivamente giudicato.

“E’ un simbolo per quello che ha fatto in campo. Io lo giudico sempre per quello che ha fatto in campo, quello che ha fatto al di fuori secondo me è un problema suo e non nostro. Noi dobbiamo ricordarlo per ciò che ha fatto da calciatore e secondo me verrà ricordato per sempre. Quando vedi il numero 10 a chi pensi? A Maradona. E’ un simbolo, ancora oggi c’è chi sceglie quel numero per lui”.