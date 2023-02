Ibrahimovic vede il campo: partitella assieme al figlio con l'Under 18 del Milan

Lo svedese procede verso il recupero: Ibra oggi in campo nella partitella a Milanello, ma nell'Under 18, la squadra del figlio Maximilian.

Zlatan Ibrahimovic prosegue il percorso di recupero dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per sette mesi.

L'attaccante quarantunenne del Milan è stato convocato da Stefano Pioli per la partita di venerdì scorso con il Torino, in cui però non è sceso in campo.

Oggi, come riporta Sky Sport, Ibra ha partecipato all'allenamento defaticante dopo la vittoria negli ottavi di Champions con il Tottenham.

Come di consueto, chi non è sceso in campo ieri sera ha preso parte ad una sfida amichevole a Milanello contro una delle formazioni giovanili rossonere.

Stavolta è toccato all'Under 18, squadra in cui milita suo figlio, Maximilian.

Curiosamente Zlatan ha deciso di lasciare - ma solo per l'occasione - i suoi compagni per giocare assieme ai più piccoli. Una bella sgambata padre-figlio per lo svedese, che ha voluto giocare accanto al suo primogenito.

Prosegue il recupero di Ibrahimovic, che dopo essere tornato in campo ora sta lavorando per ritrovare la condizione.

Nella sfida di oggi, lo svedese ha accumulato altri minuti nelle gambe e prosegue la tabella di marcia verso il ritorno in campo in campionato. Un obiettivo già da tempo nel mirino di Ibra.