Ibrahimovic e il ritorno al Milan: "Avevano più bisogno di me"

Lo svedese e la scelta di tornare in rossonero: "A Bologna sarei andato anche gratis, ma si trattava di adrenalina". Sull'infortunio: "1-2 settimane".

Zlatan Ibrahimovic a 39 anni ha vinto il Pallone d'Oro svedese del 2020, per la dodicesima volta. Un premio arrivato anche dopo la vittoria contro il , nella quale ha segnato una doppietta.

Lo svedese è salito a 10 goal in 6 partite, ma si è anche fermato per un problema muscolare. In una lunga intervista concessa all''Aftonbladet', Ibra ha affermato che il rientro non è lontano.

"Non è niente di grave. Solo una o due settimane".

Prima della firma con il , Ibrahimovic è stato accostato anche al , data la forte amicizia che lo lega a Mihajlovic. Anche se poi la decisione è ricaduta con i rossoneri.

"Mihajlović si è ammalato. Gli ho parlato, mi ha detto di venire a Bologna. Gli ho detto che sarei andato anche gratis. Poi il Milan ha perso 5-0 con l’ , hanno iniziato a contattarmi. Non si trattava di contratti. Si trattava di ottenere la massima adrenalina. Allora ho chiesto a Mino chi avesse più bisogno di me, ha semplicemente risposto Milan. Gli ho detto ‘Va bene, chiama il Milan!’”.

Anche il ritiro è stata un'opzione contemplata da Zlatan dopo l'esperienza ai Galaxy. A spingerlo a continuare anche la pressione di Mino Raiola.

“Ho parlato molto con Mino, mi metteva pressione. Dice che dovrei giocare finché non sarò marcio, più o meno. Vuole solo che vada avanti. Mi ha detto che è troppo facile smettere negli ".

Battute anche un eventuale nazionale svedese, che Ibrahimovic ha richiamato con un post su Instagram nei giorni scorsi.

"Onestamente: Sì, mi manca la nazionale. Non è un segreto. Se mi chiedessero di tornare, ci penserei".

Ibrahimovic, comunque, afferma di sentirsi ancora al top e sempre meglio giorno dopo giorno, nonostante l'età che avanza.

“Mi sento bene. Dico sempre che divento sempre migliore e più completo ogni giorno che passa. La gente dice che oggi non corro molto, ma scelgo le mie corse in modo da poter aiutare la squadra nel miglior modo possibile. E poi ho un allenatore che adatta il gioco a quello che posso fare. Se potessi correre 90 minuti senza sosta, lo farei, ma non posso. C'è molto nella mia testa. E poi ho messo un'altissima pressione su me stesso. Al mio ritorno al Milan c’erano molti dubbi, questo mi ha innescato”.

