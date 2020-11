Ibrahimovic contro la EA Sports: "Chi ha dato il permesso per usare la mia faccia?"

Vale oro Zlatan Ibrahimovic, sempre protagonista nell'ultimo ventennio e ancora sulla cresta dell'onda a 39 anni. Tanto da essere capocannoniere della con dieci centri, già in doppia cifra e leader di un capolista. Attorno allo svedese però anche negatività, dall'infortunio patito contro il alla polemica via twitter.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me