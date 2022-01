Iago Falque riparte dalla Colombia: si trasferisce all'America de Cali

Dopo una vita in Europa, Iago Falque giocherà in Sudamerica. E' infatti ad un passo l'approdo in Colombia da parte del giocatore spagnolo, che ha firmato con l'America de Cali dopo essere rimasto svincolato in seguito all'esperienza col Torino, conclusasi la scorsa estate.

🇪🇸 𝐈𝐚𝐠𝐨 𝐅𝐚𝐥𝐪𝐮𝐞, formado en la Masía, fue spur, fue lobo, fue toro y ahora quiere ser Diablo Rojo👹.

El volante europeo con recorrido internacional llegó a nuestra ciudad para realizar exámenes médicos y posteriormente vincularse a nuestra institución. pic.twitter.com/WrdnJE6ABb — América de Cali (@AmericadeCali) January 23, 2022

Per Iago Falque erano arrivate proposte dalla natia Spagna, ma soprattutto dalla Serie B. Tra queste c'era il Vicenza, ma l'offerta non si è concretizzata, lasciando il classe 1990 scegliere una nuova destinazione. A sorpresa ha optato per Cali, dove si è recato nella giornata di domenica per svolgere le visite mediche e firmare con la formazione biancorossa.

Il campionato colombiano è appena iniziato, e Iago Falque potrà essere agli ordini del mister Osorio per le prime sfide del torneo dopo l'ufficialità post visite e firma. Nella prima gara il Diavolo ha conquistato i tre punti contro l'Envigado grazie alla rete di Batalla.

Per Iago Falque, che prima della rescissione col Torino ha giocato in maglia Benevento, l'America de Cali sarà di fatto la sua 14esima squadra: tra i vari club girati anche Roma, Juventus e Real Madrid, queste ultime due però solo nelle giovanili. La maggior parte della sua carriera è stata a Barcellona, anche in questo caso nella Masia, dove ha militato per sette anni.

Niente Serie B alla fine per Iago Falque, e niente Alessandria, vista la chiusura del presidente Di Masi qualche giorno fa:

“Sgomberiamo subito il campo, forse non dovrei neanche citarlo ma di Iago Falque non se ne parla. Può interessare al Parma o al Monza, inoltre ha disputato una ventina di partite negli ultimi tre campionati”.

Continuerà in un massimo campionato, quello colombiano: scelta a sorpresa. Dove rinascere.