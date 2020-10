I risultati in Ligue 1 - Rennes battuto in casa dall'Angers

Il Rennes passa in vantaggio contro l'Angers, che però rimonta e porta a casa i 3 punti. Lilla impegnato a Nizza, PSG in casa con l'Angers.

Sorpresa nell'anticipo dell'ottava giornata: il passa in vantaggio contro l'Angers, ma poi viene superato e battuto in casa. Buona occasione per il , impegnato in casa del , e per il , che ospita il Dijon.

LIGUE 1, 8ª GIORNATA

RENNES-ANGERS 1-2 [18' Hunou (R), 27' Boufal (A), 57' Fulgini (A)]

LORIENT-MARSIGLIA [Sabato, ore 17.00]

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

PSG-DIJON [Sabato, ore 21.00]

LENS-NANTES [Domenica, ore 13.00]

BORDEAUX-NIMES [Domenica, ore 15.00]

BREST-STRASBURGO [Domenica, ore 15.00]

METZ-SAINT-ETIENNE [Domenica, ore 15.00]

MONTPELLIER-REIMS [Domenica, ore 15.00]

NIZZA-LILLA [Domenica, ore 17.00]

LIONE-MONACO [Domenica, ore 21.00]